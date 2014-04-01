Обвиняемого в убийстве жене нефролога заключили под стражу до конца апреля

Обвиняемый и его адвокат просили домашний арест.

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве своей жены 11 лет назад. Об этом 2 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Избрать меру пресечения мужчине должны были еще вчера, однако судебное заседание отложили по просьбе защитника.

Органы предварительного следствия установили, что 23 февраля 2010 года Земченков убил свою жену во время ссоры в квартире на улице Чапыгина. Затем мужчина скрыл труп на территории Петербурга. По факту пропажи женщины и предполагаемого убийства 24 февраля было возбуждено уголовное дело.

Предварительное следствие по данному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. 1 апреля мужу убитой предъявили обвинение. Сначала он отрицал свою вину, но позже сознался. Врача допрашивали с помощью полиграфа. Он является главным внештатным нефрологом комитета по здравоохранению Петербурга и заведующим отделения в Мариинской больнице.

Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года.

Накануне Piter.TV рассказал, по какой причине врач мог убить свою жену.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга