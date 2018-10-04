Александр Шишлов поздравил нового уполномоченного по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову

Также он поблагодарил за работу Ольгу Штанникову.

Александр Шишлов поздравил Светлану Агапитову с избранием на должность Уполномоченного по правам человека в Петербурге. Депутат опубликовал пост на Facebook.

Напомним, что предыдущим омбудсменом был Шишлов.

Желаю Светлане Агапитовой сохранять высокий уровень работы петербургского института государственной правозащиты, основанный на понимании особой важности фундаментальных гражданских прав, от обеспечения которых зависит реализация всех прав человека. Пусть независимая позиция Уполномоченного, связь с гражданским обществом, взаимодействие с правозащитными организациями и дальше помогают в защите прав и человеческого достоинства, которая становится все более сложной в нынешние времена. Александр Шишлов.

Депутат предлагал на пост омбудсмена Ольгу Штанникову. Она была его заместителем. Шишлов поделился мнением о том, что выступление Штанниковой в ЗакСе было лучшим из всех кандидатов.

Ранее Piter.TV рассказал биографию Светланы Агапитовой.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб