Известный пародист Александр Песков попал в больницу

У артиста обострилось хроническое заболевание.

Накануне в одну из столичных больниц попал известный пародист Александр Песков. Об этом сообщает Пятый канал.

Как стало известно нашему изданию, у артиста обострилось хроническое заболевание. Кроме того, у 57-летнего мужчины обнаружили проблемы с сосудами. Точный диагноз не разглашается.

Напомним, пародист Александр Песков родился в 1962 году в городе Коряжма Архангельской области. Занимался в театральном и цирковом училищах в Ярославле и Москве. Окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС.

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Фото: ВКонтакте / АЛЕКСАНДР ПЕСКОВ | PESKOVSHOW