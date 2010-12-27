Известный пародист Александр Песков попал в больницу

Накануне в одну из столичных больниц попал известный пародист Александр Песков. Об этом сообщает Пятый канал.
Как стало известно нашему изданию, у артиста обострилось хроническое заболевание. Кроме того, у 57-летнего мужчины обнаружили проблемы с сосудами. Точный диагноз не разглашается.
Напомним, пародист Александр Песков родился в 1962 году в городе Коряжма Архангельской области. Занимался в театральном и цирковом училищах в Ярославле и Москве. Окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС.
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Фото: ВКонтакте / АЛЕКСАНДР ПЕСКОВ | PESKOVSHOW
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