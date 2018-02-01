В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Писателю было 87 лет.

На 88-ом году жизни в Санкт-Петербурге скончался российский поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщает "Литературная газета".

Не секрет, что Глеб Яковлевич был давним автором и другом нашей газеты. Неоднократно в "Литературке" печатались его стихи, статьи; сотрудники газеты брали у мастера интервью. Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо

– говорится в сообщении издания

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Писать он начал в возрасте 16 лет. Среди его знаменитых работ такие сборники стихов, как "Поиски тепла", "Косые сучья", "Падший ангел", стихотворений "В коммуналке", "Художнику-модернисту". Горбовский был удостоен "Государственная премия РСФСР имени М. Горького", премии "Золотое перо", орденом "Знак Почета" и др.

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Фото: lgz.ru