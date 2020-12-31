Александр Белькович: "Совместное приготовление еды может решить многие проблемы"

Шеф-повар посоветовал чаще готовить в наступающем году, угощать своих родственников и членов семьи.

Шеф-повар и ведущий программы "ПроСТО кухня" на телеканале СТС Александр Белькович поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом. Он пожелал всего самого доброго, чтобы все задуманное реализовывалось, а в домах процветали любовь и хорошее настроение.

Готовить – это моя страсть и любовь. Хочу пожелать, чтобы вы почаще готовили на кухнях, потому что любовь к еде объединяет. Любовь к приготовлению еды, может решить многие проблемы и задачи. Я знаю, что если готовить дома, угощать своих родственников, членов семьи, то это делает семью крепче, дружелюбнее, правильнее. Поэтому, ребята, готовьте! Александр Белькович

Ранее Александр Белькович поделился рецептами новогодних блюд.

Видео: Piter.TV