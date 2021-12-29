В 40 лет умерла актриса Евгения Брик

Актриса известна по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель".

На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик, известная по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил". Об этом в Facebook рассказала журналистка Катерина Гордеева.

Также актриса снималась в фильме "Оттепель", "Елки 1914" и многих других картинах. У Евгении осталась дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.

Катерина Гордеева отметила, что актриса болела, но не хотела, чтобы кто-то об этом знал и обсуждал. Чем болела артистка, не уточняется.

В начале февраля на 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин.

Фото: Instagram / @evgeniabrik