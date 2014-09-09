Актер из "Мистера Нокаута" стал фигурантом дела о растрате бюджета Ленобласти

Правоохранители считают, что Байдаков, являясь директором лодейнопольского драматического театра-студии "Апрель", подписал графики работы сотрудницы (она же – бывшая жена актёра), которая по факту не работала.

Актёра Алексея Байдакова подозревают в растрате средств из бюджета Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители считают, что Байдаков, являясь директором лодейнопольского драматического театра-студии "Апрель", подписал графики работы сотрудницы (она же – бывшая жена актёра), которая по факту не работала. Из бюджета таким способом ушло более 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту растраты. Проводится расследование.

Алексей Байдаков сыграл почти в 50 фильмах и сериалах. Среди самых известных проектов – сериал "Тест на беременность", фильмы "Мистер Нокаут", "Филин" и другие.

В конце мая дело в отношении гендиректора "ЛенСпецСтроя" о хищении 217 млн рублей передали в суд.

Фото: стоп-кадр из сериала "Условный мент"