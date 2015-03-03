Дело в отношении гендиректора "ЛенСпецСтроя" о хищении 217 млн рублей передали в суд

К производству дело еще не приняли.

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении генерального директора "ЛенСпецСтроя", "ЛенОблСтроя" и "ЛенОблСпецСтроя" Дмитрия Астафьева и финансовых директоров компаний Сергея Иванова и Елены Остроух. Фигурантов обвиняют в присвоение и растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. По версии следствия, директоры с ноября 2013 по ноябрь 2017 года похитили почти 217 млн рублей участников долевого строительства. Дело к производству пока не приняли.

Фото: Piter.tv