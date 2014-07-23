В ТРЦ "ПИК" пройдет акция "Территория здоровья"

Посетителей бесплатно проконсультируют гинекологи, урологи и онкологи.

В торгово-развлекательном центре "ПИК" на улице Ефимова 19 февраля в 14:00-20:00 пройдет акция "Территория здоровья" в рамках Недели сохранения мужского здоровья. Мероприятие состоится при участии Женской консультации №18 и Городских поликлиник №27 и №28, сообщили в Смольном.

Посетителей ТРК бесплатно проконсультируют гинекологи, урологи и онкологи. Можно будет определить уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление, определить степень насыщения крови кислородом и концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, измерить рост, вес, определить индекс массы тела и риск развития ожирения, измерить силу кисти и получить консультацию о необходимости прохождения диспансеризации. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти за последнюю неделю стали реже вызывать скорую. Число вызовов уменьшилось на 12%.

Фото: Piter.TV