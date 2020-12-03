У Охтинского мыса провели акцию против застройки

Активисты вывесили баннер с надписью "Нельзя торговать историей".

Информация о прошедшей акции была опубликована в группе "Спасем Охтинский мыс!" в "ВКонтакте" 19 сентября.

Помимо того, что молодые люди вывесили баннер на путепроводе через Малоохтинскую набережную, они также зажгли файеры. На баннере можно заметить силуэт крепости "Ниеншанц", которая когда-то была на территории мыса.

Кроме того, опубликован комментарий одного из участников. Он считает, что будущее мыса должны определять люди, а не чиновники.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Газпром нефть" построит на Охтинском мысе общественно-деловой комплекс. Проект одобрил Госстройнадзор. Земля находится в частной собственности.

Фото: ВКонтакте / Спасем Охтинский мыс!