Акция "На работу на велосипеде" состоялась в Петербурге

В Петербурге прошла акция "На работу на велосипеде". В колонне были представители консульств, городских комитетов и велосообществ, передает 19 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Маршрут проходил по набережной реки Фонтанки и составил 8 километров. Участники передвигались по велодорожке, а за комфорт отвечали маршалы, возглавлявшие колонну.

Наши сотрудники имеют опыт большой, и достаточно большое количество сотрудников приезжает на работу на велосипедах. И мне очень приятно видеть, что генеральный консул Швейцарии, Казахстана здесь присутствует. Владимир Запевалов, генеральный директор ГУП "Инпредсервис"

Фото: unsplash (Alejandro Lopez)