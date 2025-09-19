  1. Главная
Акция "На работу на велосипеде" состоялась в Петербурге
Сегодня, 14:58
Маршрут проходил по набережной реки Фонтанки и составил 8 километров.

В Петербурге прошла акция "На работу на велосипеде". В колонне были представители консульств, городских комитетов и велосообществ, передает 19 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Маршрут проходил по набережной реки Фонтанки и составил 8 километров. Участники передвигались по велодорожке, а за комфорт отвечали маршалы, возглавлявшие колонну. 

Наши сотрудники имеют опыт большой, и достаточно большое количество сотрудников приезжает на работу на велосипедах. И мне очень приятно видеть, что генеральный консул Швейцарии, Казахстана здесь присутствует. 

Владимир Запевалов, генеральный директор ГУП "Инпредсервис" 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге захотели мотивировать горожан заниматься спортом за деньги. 

Фото: unsplash (Alejandro Lopez) 

Теги: велосипед, спорт
