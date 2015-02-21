У крейсера "Аврора" прошла акция КПРФ

Во вторник, 23 февраля, петербургские сторонники КПРФ провели встречу у крейсера "Аврора". Коммунисты отмечают день Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота.
Встреча с представителями партии началась в 12:00. Жители города обратили внимание на то, что ради акции перекрыли пешеходную дорогу и установили дорожные ограждения.
По окончании встречи участники возложили цветы к символу революции ― камню у крейсера. Несмотря на то, что акция не была согласована, о задержаниях не сообщалось.
Сегодня в городе проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
Видео: Telegram / Протестный Петербург
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