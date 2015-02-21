У крейсера "Аврора" прошла акция КПРФ

На встрече были депутаты ЗакСа Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Во вторник, 23 февраля, петербургские сторонники КПРФ провели встречу у крейсера "Аврора". Коммунисты отмечают день Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота.

Встреча с представителями партии началась в 12:00. Жители города обратили внимание на то, что ради акции перекрыли пешеходную дорогу и установили дорожные ограждения.

По окончании встречи участники возложили цветы к символу революции ― камню у крейсера. Несмотря на то, что акция не была согласована, о задержаниях не сообщалось.

Сегодня в городе проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

Видео: Telegram / Протестный Петербург