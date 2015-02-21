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Беглов возложил цветы к обелиску на Восстания в честь Дня защитника Отечества
Сегодня, 12:50
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Беглов возложил цветы к обелиску на Восстания в честь Дня защитника Отечества

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Глава Петербурга считает, что в последнее время стела была "незаслуженно забыта".

Губернатор Александр Беглов в честь Дня защитника Отечества возложил цветы к подножию обелиска "Городу-Герою Ленинграду", который находится на площади Восстания. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Беглов отметил, что 23 февраля чествуют не только тех, кто носит или носил погоны, а защитников "в самом широком смысле слова". По его словам, обелиск "Городу-Герою Ленинграду" является очень точным символом Дня защитника Отечества. Он расположен между двумя важными объектами для города ― Александро-Невской лаврой и Адмиралтейством. 

Также в торжественной церемонии приняли участие герои Советского Союза и герои России, ветераны боевых действий, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, главком ВМФ России Николай Евменов и другие. 

Возложение цветов к подножию стелы является традиционным не только в День защитника Отечества, но и в День героев Отечества  ― 9 декабря и День народного единства ― 4 ноября.

Ранее Piter.TV опубликовал поздравление губернатора с праздником. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: день защитника отечества, обелиск, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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