Власти Петербурга поздравили горожан с Днем защитника Отечества

В поздравлении говорится о том, что Петербург вносит огромный вклад в обеспечение национальной безопасности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем защитника Отечества. Власти напомнили, что в этом году праздник проходит под знаком 800-летия со дня рождения Александра Невского.

День защитника Отечества имеет особое значение для Города-Героя Ленинграда. Со времени своего основания он был и остается надежной опорой Вооруженных Сил. Городом-крепостью, на улицы которого никогда не ступала нога завоевателя. Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, подвиг жителей и защитников, стали символом мужества и героизма нашего народа. говорится в сообщении.

Защитникам пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в военной службе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге возложили цветы и венки к мемориалам на Пискаревском кладбище и площади Победы.

Фото: Piter.TV