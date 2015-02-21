Власти Петербурга поздравили горожан с Днем защитника Отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем защитника Отечества. Власти напомнили, что в этом году праздник проходит под знаком 800-летия со дня рождения Александра Невского.
День защитника Отечества имеет особое значение для Города-Героя Ленинграда. Со времени своего основания он был и остается надежной опорой Вооруженных Сил. Городом-крепостью, на улицы которого никогда не ступала нога завоевателя. Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, подвиг жителей и защитников, стали символом мужества и героизма нашего народа.
говорится в сообщении.
Защитникам пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в военной службе.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге возложили цветы и венки к мемориалам на Пискаревском кладбище и площади Победы.
Фото: Piter.TV
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