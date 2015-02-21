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В Петербурге возложили цветы и венки к мемориалам на Пискаревском кладбище и площади Победы
Сегодня, 10:52
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В Петербурге возложили цветы и венки к мемориалам на Пискаревском кладбище и площади Победы

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В церемониях приняли участие ветераны, представители общественных организаций и должностные лица.

Торжественные церемонии в День защитника Отечества в Петербурге прошли на Пискаревском кладбище и на площади Победы. В мероприятиях приняли участие сотрудники местной администрации, ветераны и представители общественных организаций, передала пресс-служба Смольного.

На Пискаревском кладбище цветы возложили к монументу Родины-Матери. Мемориальный комплекс на месте массовых захоронений умерших в блокаду жителей Ленинграда и воинов – защитников города был открыт 9 мая 1960 года.  В братских могилах были похоронены около 500 тыс. человек. 

На площади Победы в Московском районе располагается монумент героическим защитникам Ленинграда. Он был открыт 9 мая 1975-го года. 

Как Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге будут отмечать День защитника Отечества.

Фото: Piter.TV

Теги: возложение цветов, день защитника отечества, пискаревское кладбище, торжественная церемония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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