Афиша мероприятий в Петербурге ко Дню защитника Отечества

В России и ряде других стран постсоветского пространства 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Он учрежден 27 января 1922 РСФСР. Праздник соотносится непосредственно с Красной армией, датой ее формирования и сражениями с Германской имперской армии в феврале 1918. В Петербурге и Ленобласти к этому праздничному дню приготовлено множество мероприятий, о которых мы вам и расскажем.

Фонд "Мост поколений" 19 февраля в 11:15 организует для молодежи всероссийский кинопоказ фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны и веб-трансляцию с фронтовиками - героями картин.

Мероприятие состоится онлайн, на сайте Фонда (fundgenerationbridge.org/live) и откроет его всероссийский кинопоказ фильмов-участников молодёжного кинофестиваля короткого метра "Перерыв на кино". Зрители увидят художественную картину "Любушка" из киноцикла "Про людей и про войну", музыкальный клип "Неизвестности нет", две документальные ленты о фронтовиках из киноальманаха "Нас было 30 миллионов".

После завершения кинопоказа начнётся всероссийская веб-трансляция с героями фильмов, ветеранами Великой Отечественной войны, которым можно будет задать вопрос онлайн.

В Историческом парке "Россия – моя история" 19 февраля в 16:00 состоится открытие выставки "За Россию-матушку и во славу Божию". Выставка откроется накануне Дня защитника Отечества и представит произведения российского художника-оружейника Анатолия Богачева. Среди экспонатов – сабли, кинжалы, кортики, ножи, проекты и эскизы коллекционного клинкового оружия, фотографии произведений декоративно-прикладного искусства на тему защиты родного Отечества от врагов. Дополнит экспозицию мультимедийный контент.

В Петербурге 20 февраля в 12:30 в Музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем. Он погиб в воздушном бою 17 сентября 1944 года.

Фрагменты самолета Як-9Т, останки летчика, а также комсомольский билет пилота были найдены 29 мая 2019 года. К сожалению, поиски родственников, продолжавшиеся более года, к результату не привели. Поэтому администрация городского округа Прохладный совместно с советом ветеранов города приняли решение предать останки защитника Ленинграда земле на его Родине в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики.

В БКЗ "Октябрьский" (Лиговский пр., 6) 20 февраля в 15:00 состоится концерт "Служить России!", посвященный Дню защитника Отечества. С праздником зрителей поздравят ведущие артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга и Москвы. Прямая трансляция концерта состоится на телеканале "Санкт-Петербург". Повторы программы продут 22 и 23 февраля.

В Старой Ладоге 21 февраля оркестр русских народных инструментов "Метелица" поздравит жителей с Днем защитника Отечества праздничным концертом.

Помимо русских народных песен и песен военных лет, прозвучат произведения российских и зарубежных классиков и музыка из кинофильмов. Солисты оркестра – лауреаты всесоюзных и международных конкурсов — Елена Курская и Михаил Шусталов. Концерт состоится в информационно-досуговом центре "Старая Ладога" в 14:00. Вход свободный.

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в 9:00, в Петербурге будет организован традиционный 36-й лыжный поход. Участники совершат поход протяженностью 13 километров по памятным местам битвы за Ленинград, который пройдет от железнодорожной платформы Русановская, через урочища Мишкино, Поречье, Вороново, высоту "Лесная" ("Смерти") до озера Барское.

Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке: vk.cc/bYfZBO.

По традиции 23 февраля в 11:00 в филиале музея на площади Победы состоится торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В мероприятии примут участие представители Администрации Санкт-Петербурга, ветераны, жители блокадного Ленинграда, петербуржцы.

С 11:00 до 17:00 23 февраля на главной аллее Петропавловской крепости развернется однодневная уличная экспозиция военной техники и вооружения российской армии, организованная музеем совместно с Михайловской военной артиллерийской академией. Посетители крепости в этот день смогут увидеть артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны и выпуска 1960-1970-х годов, реактивную систему залпового огня "Град", минометные комплексы и др. Вход свободный .

В 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в честь праздника — Дня защитника Отечества.

В 14:00 на Соборной площади Петропавловской крепости прозвучит праздничный концерт карильонной музыки. Гости крепости услышат Марш Преображенского полка, кант петровского времени "Радуйся, Росско земле, ликуй, веселися", "Патриотическую песню" Михаила Глинки, вальс "На сопках Манчжурии" Ильи Шатрова, "Песню о далекой Родине" Микаэла Таривердиева и другие известные мелодии русских композиторов в исполнении карильониста, композитора Олеси Ростовской. Вход свободный .

Фото: Piter.tv, ВКонтакте/ Центр патриотического воспитания | Дзержинец; ВКонтакте/ БКЗ "Октябрьский"; ВКонтакте/ Государственный-Оркестр-Русских- Метелица; ВКонтакте/ ФОНД "МОСТ ПОКОЛЕНИЙ" | ННКО