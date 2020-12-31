В БКЗ "Октябрьский" 20 февраля состоится праздничный концерт "Служить России"

С праздником зрителей поздравят ведущие артисты и творческие коллективы Петербурга и Москвы.

В БКЗ "Октябрьский" 20 февраля в 15:00 состоится концерт "Служить России!", посвященный Дню защитника Отечества. С праздником зрителей поздравят ведущие артисты и творческие коллективы Петербурга и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

На концерте выступят народный артист России Олег Газманов, народная артистка России Тамара Гвердцители, народный артист России Василий Герелло, народный артист России Александр Михайлов, заслуженный артист России Денис Майданов, российская актриса Анастасия Макеева, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, Ансамбль песни и пляски ЗВО, Оркестр штаба округа, Рота почетного караула и многие другие.

Прямая трансляция состоится на телеканале "Санкт-Петербург".

Ранее Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале.

Фото: ВКонтакте/ БКЗ Октябрьский