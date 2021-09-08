У "Манежа" зачитали имена погибших ленинградцев в годы блокады

В этом году в акции приняли участие уже 115 площадок, в том числе республика Татарстан и Пермский край.

В среду, 8 сентября, в Петербурге прошла общегражданская инициатива: имена погибших ленинградцев прочли на 115 петербургских площадках. В этом году это рекордное количество участников, отметили организаторы. По словам Анастасии Принцевой, люди начинают лучше понимать смысл акции.

За три года проведения акции назвали 60 127 имен погибших из 850 000 известных. Списки опубликованы на сайте акции.

Так, с 12 до 13 часов дня акция проходила у ЦВЗ "Манеж". Память погибших почтили минутой молчания, затем первыми зачитывать имена начали руководители, затем – волонтеры, в том числе школьники. Находившиеся на месте мероприятия петербуржцы не могли сдержать эмоций.

Лев Лурье, который тоже посетил акцию, напомнил, что мы должны помнить блокаду Ленинграда так же, как евреи помнят холокост, а армяне – геноцид.

Ранее мы писали, что на улице Марата развесят списки жителей домов, которые умерли в блокадные годы.

Видео: Piter.tv

Фото: скриншот сайта 8 сентября День памяти