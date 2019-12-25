Петербуржцы смогут сдать новогодние деревья на переработку в январе

Их измельчают, а щепу передают в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.

В начале следующего года в Петербурге состоится акция "Елки, палки, щепа" по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Их измельчают, а щепу передают в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку. Об этом рассказали в Смольном.

За 11 лет волонтеры собрали около 50 тыс. деревьев, елки сдали почти 40 тыс. семей и офисов. В этом году приняли 9,2 тыс. деревьев. Большую часть переработали в 150 кубометров щепы.

Сбор организован комитетом по природопользованию, АНО "Экологические добровольческие проекты" и Невским экологическим оператором. Адреса доступны на сайте акции.

Фото: пресс-служба Смольного