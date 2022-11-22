В Ленинградском зоопарке продолжается акция "Дары осени"

Акция продлится до 25 сентября.

В Ленинградском зоопарке акция "Дары осени", которая идет уже больше двух недель, продолжается. Об этом рассказали 10 сентября в пресс-службе учреждения.

Вы привезли множество овощей, ягод, веток с листьями. А наши питомцы с большим удовольствием лакомятся полученными подарками. Мы очень благодарны вам за участие в акции и по вашим многочисленным просьбам решили расширить список принимаемых даров. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Так, в перечень добавили морковь, свеклу, картофель, белокочанную капусту и кабачки. Отмечается, что стоит приносить только свежие плоды.

Убедительно просим вас не приобретать ничего специально для акции. Приносите только собственный урожай или лесные находки, которыми хотите поделиться. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Также можно приносить тыкву, бруснику, клюкву, рябину, черноплодную рябину, желуди, шишки и орехи, ветки малины и дубовые ветки (с листьями).

Акция продлится до 25 сентября. Продукты получится оставить на административном входе зоопарка в любое время.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)