Акция "Красивый выход" состоится в Петербурге 6 марта

В этот день женщины всех возрастов посетят театры в элегантных нарядах и шляпках.

В среду, 6 марта, акция "Красивый выход" пройдет в Петербурге и одновременно в ста других городах России и других странах, собрав около десяти тысяч участников. В этот день женщины всех возрастов посетят театры в элегантных нарядах и шляпках, пишет "Петербургский дневник".

Идея акции принадлежит петербургскому дизайнеру Анне Михайловой и направлена на возрождение традиций посещения театров в вечерней одежде. За последний год инициатива превратилась в общероссийское движение.

Центральное мероприятие "Красивый выход" состоится в Петербурге: более трехсот дам различных возрастов отправятся в Государственную академическую капеллу на праздничное представление "Алые паруса".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартует акция "Книга за корм".

Фото: предоставлено организаторами акции