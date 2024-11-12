В Петербурге стартует акция "Книга за корм": библиотека "На Стремянной" собирает помощь для приютов

Проект реализуется с 2012 года в сотрудничестве с городскими приютами и зоозащитниками.

С 1 марта в библиотеке "На Стремянной" откроется ежегодная благотворительная акция "Книга за корм", приуроченная ко Дню кошек в России. Все желающие смогут принести корма и необходимые вещи для бездомных животных, а взамен получить книгу в подарок.

Проект реализуется с 2012 года в сотрудничестве с городскими приютами и зоозащитниками. В этом году поддержка будет направлена в приюты "Бездомные кошки Центрального района" и ZelenCat. Сейчас в них проживает около 130 животных, которым требуется уход, лечение и поиск новых хозяев.

Как помочь приютам?

Библиотека принимает:

– влажные и сухие корма (Proplan, Royal Canin);

– специализированное питание (Диабетик, Гастро, Гепатик, Ренал);

– препараты для обработки от паразитов;

– бытовую химию и пелёнки.

Также в рамках акции библиотека подготовила тематические мероприятия:

– Фотовыставка "До встречи с тобой" (1 марта – 1 апреля)

– Мастер-класс по созданию фигурки котика (1 марта, 15:00)

– Рисуем "Мартовских котов необыкновенной красоты" (5 марта, 18:00)

– Встреча с представителями приюта "Бездомные кошки Центрального района" (5 марта, 18:00).

Акция "Книга за корм" пройдёт с 1 по 10 марта.

Фото: ВКонтакте/ Библиотека "На Стремянной"