В Петербурге стартует акция "Книга за корм": библиотека "На Стремянной" собирает помощь для приютов

С 1 марта в библиотеке "На Стремянной" откроется ежегодная благотворительная акция "Книга за корм", приуроченная ко Дню кошек в России. Все желающие смогут принести корма и необходимые вещи для бездомных животных, а взамен получить книгу в подарок.
Проект реализуется с 2012 года в сотрудничестве с городскими приютами и зоозащитниками. В этом году поддержка будет направлена в приюты "Бездомные кошки Центрального района" и ZelenCat. Сейчас в них проживает около 130 животных, которым требуется уход, лечение и поиск новых хозяев.
Как помочь приютам?
Библиотека принимает:
– влажные и сухие корма (Proplan, Royal Canin);
– специализированное питание (Диабетик, Гастро, Гепатик, Ренал);
– препараты для обработки от паразитов;
– бытовую химию и пелёнки.
Также в рамках акции библиотека подготовила тематические мероприятия:
– Фотовыставка "До встречи с тобой" (1 марта – 1 апреля)
– Мастер-класс по созданию фигурки котика (1 марта, 15:00)
– Рисуем "Мартовских котов необыкновенной красоты" (5 марта, 18:00)
– Встреча с представителями приюта "Бездомные кошки Центрального района" (5 марта, 18:00).
Акция "Книга за корм" пройдёт с 1 по 10 марта.
Фото: ВКонтакте/ Библиотека "На Стремянной"
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