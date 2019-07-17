Акция "Георгиевская лента" начнется в Петербурге 22 апреля

Организаторы подготовили порядка 650 тысяч традиционных оранжево-черных лент.

В Петербурге стартует всероссийская акция по бесплатной раздаче георгиевских ленточек, приуроченная ко Дню Победы. Согласно сообщению комитета по печати, мероприятие пройдет у станции метро "Гостиный Двор" 22 апреля в 16:00.

Начало акции ознаменуется торжественным мероприятием, включающим концерт военной песни, экспозиции исторических артефактов и специальные фотозоны с участием реконструкторов, воссоздающих атмосферу военного времени. Организаторы подготовили порядка 650 тысяч традиционных оранжево-черных лент, которые горожане смогут получить не только у метро, но и в различных учреждениях города: центрах госуслуг "Мои Документы", отделениях Почты России, Сбербанке и расчетных центрах ЖКХ.

Раздача ленточек продолжится в преддверии Дня Победы. Так, 2 мая ленту можно будет забрать у станций метро с 12:00 до 14:00, а накануне самой памятной даты, 8 мая, — с 17:00 до 19:00.

Фото: Piter.TV