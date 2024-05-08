В Петербурге 24 апреля стартует акция "Георгиевская лента"

Ленту можно получить у станции метро "Гостиный двор".

В Петербурге 24 апреля будет дан старт Всероссийской патриотической акции "Георгиевская лента" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Смольном.

У станции метро "Гостиный двор" 24 апреля в 18 часов начнет работу интерактивная площадка с тематической зоной и выступлениями реконструкторов. Будут звучать песни военных лет. Жители города смогут получить Георгиевскую ленту. На площадке также будут представлены подлинные образцы наград: медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", Георгиевский крест времен Первой мировой войны, Орден Славы, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест, который был вручен ветерану специальной военной операции.

Также 6 и 8 мая с 17 до 19 часов волонтеры будут раздавать Георгиевские ленты у станций метрополитена. Помимо этого, получить Георгиевскую ленту можно в центрах обслуживания клиентов Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга, в отделениях Почты России и в МФЦ "Мои документы". Всего в этом году в Санкт-Петербурге будет роздано 675 тысяч лент.

Год 80-летия Великой Победы стал юбилейным для акции "Георгиевская лента" – впервые она прошла ровно 20 лет назад, весной 2005 года.

Ранее петербуржцам рассказали, как украсят город ко Дню Победы.

Фото: Piter.tv