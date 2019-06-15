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Акция "ЕГЭ с родителями" проходит в Петербурге
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Акция "ЕГЭ с родителями" проходит в Петербурге

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Родители и представители исполнительной власти выполняют сокращенную версию Единого государственного экзамена по математике.

В пятницу, 14 марта, в лицее №280 имени Лермонтова проводится всероссийская акция "ЕГЭ с родителями", в рамках которой родители, представители исполнительной власти, члены Родительского комитета и Совета отцов Петербурга, а также школьные директора и наставники-педагоги выполняют сокращенную версию Единого государственного экзамена по математике.

Фотограф "Петербургского дневника" запечатлел моменты регистрации и размещения участников в аудиториях, а также продемонстрировал организацию рабочих мест и процедуры контроля за честностью проведения экзамена.

Ранее Смольный намерен повысить цены на школьное питание с 1 сентября.

Фото:  Александр Гальперин / "Петербургский дневник"

Теги: егэ, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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