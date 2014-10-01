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Акция "Безопасный город" проходит в Петербурге
17 сентября, 9:33
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Акция "Безопасный город" проходит в Петербурге

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Мероприятие организуется при поддержке сотрудников Государственной автоинспекции.

С 16 по 22 сентября в Петербурге проходит региональная акция "Безопасный город", направленная на повышение осведомленности населения о вопросах экологии и безопасности дорожного движения.

Как информирует Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в рамках акции жителям города расскажут о преимуществах использования экологически чистых видов транспорта, пользе пеших прогулок и важности соблюдения правил дорожного движения.

Мероприятие организуется при поддержке сотрудников Государственной автоинспекции.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца, напавшего с ножом на инспектора ГИБДД в Колпино, отправили в психбольницу.

Фото: Piter.TV

Теги: гибдд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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