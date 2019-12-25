В Петербурге появится Академия Росгвардии

В Петербурге откроют Академию Росгвардии. Ее сформируют в 2024 году на базе Санкт-Петербургского института Росгвардии. Кроме того, планируется открыть артиллерийский факультет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгвардия. Северо-Западный округ", Академия будет сформирована в следующем году.
В среду, 27 декабря, офицеры-артиллеристы Росгвардии получили дипломы. Документы им вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Бураков.
На праздник прибыл и начальник Санкт-Петербургского института Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко. Он поздравил военных.
Ранее на Piter.tv: артиллеристам ЗВО вручили боевые награды за выполнение задач в зоне СВО.
Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
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