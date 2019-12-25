В Петербурге появится Академия Росгвардии

Учреждение откроется в 2024 году.

В Петербурге откроют Академию Росгвардии. Ее сформируют в 2024 году на базе Санкт-Петербургского института Росгвардии. Кроме того, планируется открыть артиллерийский факультет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгвардия. Северо-Западный округ", Академия будет сформирована в следующем году.

В среду, 27 декабря, офицеры-артиллеристы Росгвардии получили дипломы. Документы им вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Бураков.

На праздник прибыл и начальник Санкт-Петербургского института Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко. Он поздравил военных.

Ранее на Piter.tv: артиллеристам ЗВО вручили боевые награды за выполнение задач в зоне СВО.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ