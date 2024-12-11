Академик Тотолян рассказал об особенностях пандемии COVID-19

Врач уточнил, что любая новая или возвращающаяся инфекция представляет собой глобальный вызов.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян поделился с "Петербургским дневником" своим взглядом на особенности пандемии COVID-19.

Врач уточнил, что любая новая или возвращающаяся инфекция представляет собой глобальный вызов. Россия оказалась в благоприятном положении, так как до конца марта 2020 года у нас была возможность изучить китайский опыт и подготовиться. Пример Китая показывал, что система здравоохранения окажется перегруженной, что и произошло. Поскольку это была новая инфекция с неизвестными свойствами, человечество оказалось абсолютно неподготовленным к встрече с ней. У людей не было никакого иммунитета, и иммунная система реагировала на нее как на что-то абсолютно чуждое.

Еще в конце января 2020 года институт получил указание от Роспотребнадзора, и бывший заместитель директора Александр Семенов вошел в первую делегацию специалистов, направленную в Китай для изучения их опыта и тестирования первой ПЦР-системы для выявления вируса SARS-CoV-2, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Тотолян рассказал, что первые события пандемии были предсказуемыми, потому что население не имело никакого иммунитета к вирусу. Со временем иммунитет формировался, и болезнь изменяла свое течение. Уханьский штамм вызвал тяжелые симптомы, включая пневмонию, в то время как штаммы Альфа и Дельта также приводили к серьезным осложнениям. Однако ситуация изменилась с появлением Омикрона, который, несмотря на высокую заразительность, вызывал легкие формы болезни, похожие на простуду.

Процент тяжелых случаев снизился до менее 0,5%. Быстрое распространение вируса привело к естественной иммунизации населения в течение полугода. Эта фаза совпала с весной 2022 года, когда Минздрав разрешил нам проводить клинические испытания кожного теста для определения специфического Т-клеточного иммунитета. Мы искали контрольную группу из людей, которые не переболели и не были вакцинированы. В марте-апреле 2022 года нам удалось собрать 30-40 человек, но к лету 2022 года это стало почти невозможным. Проведенные популяционные исследования в 2022 и 2023 годах показали, что почти не осталось людей, которые не переболели или не были вакцинированы.

Вероятность повторения подобной пандемии довольно высока, считает медик. По его мнению, следующей пандемией станет вирусная инфекция, поскольку эпидемии бактериального происхождения встречаются редко.

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Фото: Piter.TV