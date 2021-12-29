Аноним "заминировал" ТРК "Академ-Парк" и потребовал 10 миллионов рублей

Силовики проверили здание комплекса, ничего опасного они не нашли.

В Калининском районе лжеминер "атаковал" торгово-развлекательный комплекс "Академ-Парк". По информации Piter.tv, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На электронную почту ФСБ России пришло письмо от анонимного пользователя, в котором было указано, что в ТЦ "Академ Парк" на Гражданском проспекте, 41/2, находится взрывоопасный предмет. Отправитель требовал 10 миллионов рублей.

Силовики проверили магазины, ничего опасного они не нашли. На данный момент выясняется, кто автор письма.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино стражи порядка задержали мигранта, который находится в федеральном розыске.

Фото: ВКонтакте / ТРК Академ-Парк