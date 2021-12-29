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В Купчино стражи порядка задержали мигранта, который находится в федеральном розыске
Сегодня, 13:36
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В Купчино стражи порядка задержали мигранта, который находится в федеральном розыске

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Мужчина занимался мошенническими схемами на родине.

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали мигранта, который находится в федеральном розыске. По информации Piter.tv, его уже доставили в участок.

Накануне, 4 января, на улице Салова у дома № 44 наряд ДПС остановил автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 30-летний мигрант. Выяснилось, что водителем оказался мужчина, которого разыскивают на родине, он подозревается в мошеннических действиях. 

На данный момент подробности уточняются. Инициатора розыска уже уведомили о том, что злоумышленника удалось задержать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге женщина потеряла пакет с миллионом, его нашел мигрант и решил оставить деньги себе.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, купчино, мигрант преступник, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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