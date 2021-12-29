В Купчино стражи порядка задержали мигранта, который находится в федеральном розыске

Мужчина занимался мошенническими схемами на родине.

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали мигранта, который находится в федеральном розыске. По информации Piter.tv, его уже доставили в участок.

Накануне, 4 января, на улице Салова у дома № 44 наряд ДПС остановил автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 30-летний мигрант. Выяснилось, что водителем оказался мужчина, которого разыскивают на родине, он подозревается в мошеннических действиях.

На данный момент подробности уточняются. Инициатора розыска уже уведомили о том, что злоумышленника удалось задержать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге женщина потеряла пакет с миллионом, его нашел мигрант и решил оставить деньги себе.

Фото: Piter.tv