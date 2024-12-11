С агрессивными водителями сталкиваются свыше 60% петербуржцев

35% водителей открыто выражают своё недовольство, когда другие нарушают правила дорожного движения или создают опасные ситуации, тогда как 28% стараются сохранять спокойствие.

Опрос, проведённый среди более чем 1500 российских автомобилистов, включая жителей Петербурга, выявил, что две трети водителей в северной столице регулярно сталкиваются с агрессивным поведением на дорогах. Это относится как к конфликтам между самими водителями, так и к поведению по отношению к велосипедистам и пользователям самокатов. Эти результаты были представлены в исследовании, опубликованном "Вечерним Санкт-Петербургом".

66% водителей в Петербурге регулярно или часто сталкиваются с проявлениями агрессии со стороны других участников дорожного движения. Каждому третьему участнику опроса иногда сложно перестроиться в другой ряд, так как другие водители не уступают им дорогу.

35% водителей открыто выражают своё недовольство, когда другие нарушают правила дорожного движения или создают опасные ситуации, тогда как 28% стараются сохранять спокойствие. В случае дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине другого участника движения, более половины респондентов (54%) признаются, что испытывают трудности с контролем своего гнева, а каждый пятый склонен проявлять агрессию.

Участники опроса также поделились своими привычками на дороге. Три четверти из них периодически превышают установленную скорость, а 77% позволяют себе пропустить пешеходов, хотя только 32% делают это для велосипедистов и самокатчиков.

52% опрошенных считают, что пешеходы и велосипедисты чаще всего становятся причиной раздражения у водителей.

Сергей Демидов, вице-президент "Ренессанс страхования", подчёркивает, что такие эмоциональные реакции водителей игнорируют важный аспект безопасности — психологические аспекты. Страховые компании принимают во внимание этот фактор при оценке стиля вождения, учитывая возраст, кредитные истории, семейное положение и наличие детей.

Каждый девятый участник движения (11%) проезжает на жёлтый сигнал светофора, а 6% практикуют опасное поведение на дороге, играя в "шашки".

74% водителей благодарят других участников движения за уступленное место, используя аварийные огни. Среди женщин таких водителей больше, чем среди мужчин — 81% и 63% соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что pа сутки около 30 человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге/

Фото: Piter.TV