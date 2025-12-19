Мошенники под видом УК крадут у петербуржцев аккаунты на портале "Госуслуг"

Они создают фейковые чаты, чтобы взломать аккаунты.

В Telegram активизировались мошенники, создающие поддельные чаты от имени управляющих компаний и ТСЖ. Об этом предупредила пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, злоумышленники выдают себя за представителей УК и утверждают, что могут включить жильцов в списки на капитальный ремонт. Для "проверки данных" они просят жертву отправить им так называемый "ключ оцифровки" из бота.

На самом деле этот код является одноразовым паролем для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги". Получив его, мошенники получают полный доступ к профилю жертвы: могут ознакомиться с персональными данными, включая паспортные сведения и финансовую информацию, а также совершать действия от имени владельца аккаунта.

Рекомендации МВД по защите: не сообщайте никому коды из СМС, почты или приложений; избегайте чатов, где вас сразу просят пройти "верификацию" или "оцифровку"; проверяйте информацию о капремонте только через портал "Госуслуги" и официальные сайты управляющих компаний; если код уже был передан, необходимо немедленно сменить пароль на "Госуслугах" и проверить активность в аккаунте. Официальные организации никогда не запрашивают коды доступа по телефону или в мессенджерах.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии.

Фото: pxhere