Менеджера фальшивого интернет-магазина будут судить в Петербурге за продажу техники на 12 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 38-летней женщины из Находки, имеющей судимости и подозреваемой в участии в организованном сообществе интернет-аферистов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Весной 2024 года полицейские подразделения киберкриминалистики задержали ключевых членов группировки, инициировали серию расследований по фактам мошеннических деяний, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Впоследствии данные эпизоды были объединены в единое производство и направлены в ГСУ ГУ МВД России.

Следствие установило, что организованная группа функционировала с конца 2021 года. Преступники осуществляли свою деятельность путем создания фейковых интернет-ресурсов магазинов бытовой электроники и выкладывали там объявления о реализации брендированной техники по сниженной стоимости.

Получив авансовый платеж от клиентов, мошенники отправляли фальшивые накладные и ложные номера отслеживания посылок, после чего немедленно разрывали контакт с покупателями. Подсудимая исполняла обязанности менеджера: круглосуточно вела переговоры с потенциальными жертвами, формировала фиктивную документацию и обеспечивала перечисление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Расследованием подтверждено совершение группой минимум 171 эпизода хищения средств обманным путём. Жертвами аферы стали не только жители Санкт-Петербурга, но и граждане из разных уголков России. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 12 млн рублей.

Постановлением суда по представлению следователя на активы обвиняемой наложен арест, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вскоре дело вместе с утверждённым обвинительным актом будет передано в Находкинский городской суд Приморского края для судебного разбирательства.

Фото: Piter.TV