Петербургский адвокат оставил должность и пошел добровольцем на фронт

Защищая военнослужащих и активистов в правовом поле, он понял, что этого мало.

Петербургский адвокат Алексей Калугин, который долгое время защищал в суде военнослужащих и патриотических активистов, оставил свою должность и пошел добровольцем на фронт в зону специальной военной операции. О своем решении бывший адвокат рассказал в личном Telegram-канале.

В прошлом месяце Калугин прошел специальную подготовку, и идет на фронт служить в должности артиллериста. Главный мотив – восстановить справедливость на русской земле", а также "приблизить победу России". Кроме того на фронте бывший адвокат планирует отомстить за гибель лучшего друга.

Напомним, что уходу Алексея на фронт предшествовал инцидент с местной полицией. В июне текущего года городской суд Петербурга постановил, что сотрудники УМВД должны принести свои извинения адвокату. Еще ранее Калугин неоднократно вступался за защищаемых им, что нередко приводило к возбуждению уголовных дел в отношении сотрудников полиции.

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