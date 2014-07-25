Двое сотрудников администрации Калининского района осуждены за взятки

Они незаконно получали средства от директора строительной компании.

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о взяточничестве и превышении должностных полномочий. Все подсудимые – жители Калининского района города, – сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Следователями было установлено, что в 2015 году заместитель главы администрации Калининского района получила взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной компании. Последний также передал ей дорогой телефон в обмен на преимущество при проведении администрацией электронных аукционов.

Второй фигурант дела – глава сектора контроля деятельности школьных учреждений Калининского района. За аналогичные сведения тот же гендир строительной организации передал чиновнице 6 млн рублей и мобильный телефон, а также незаконно провел строительные работы на объектах собственности ответственной за деятельность районных образовательных учреждений.

Суд назначил троим фигурантам в зависимости от роли каждого наказание в виде лишения свободы сроком 5,5 и 8,5 лет в исправительной колонии общего режима, 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Они взяты под стражу в зале суда незамедлительно. В отношении четвёртого фигуранта суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее сообщалось, что Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему главе районной администрации Олегу Фадеенко .

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