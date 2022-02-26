Кадыров рассказал о том, что ни один чеченский боец не пострадал при столкновениях на Украине

По словам Рамзана Кадырова, бойцы стараются сделать все, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об участии чеченского народа в военной операции на Украине. Он провел прямой эфир с подписчиками 26 февраля.

Многие говорят, что много убитых наших бойцов. Я вам официально заявляю, что сию минуту у нас нет ни одной потери, ни одного раненного. Нет ни одной царапины, ни один человек даже не заболел насморком. Рамазан Кадыров.

По словам политика, российские бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины, у которой были боеприпасы и оружие. Столкновения происходили уже три раза.

В ходе трансляции Кадыров назвал Владимира Зеленского "клоуном" и заявил о том, что он обманывает свой народ, так как у бойцов первая задача — обеспечить безопасность населения и не разрушать города.

Ранее Кадыров обратился к Зеленскому с требованием извиниться перед Путиным.

Видео: Telegram / @Kadyrov_95