В Кировске мужчина поджег автомобиль соседа

В результате возгорания у автомобиля частично обгорело лакокрасочное покрытие в районе бензобака.

Полиция Кировского района Ленобласти задержала поджигателя автомобиля на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около часа ночи 12 августа в полицию поступило сообщение о том, что у дома 10 по улице Пушкина в Кировске горит бензобак у автомобиля.

Полицейскими было установлено, что по указанному адресу неизвестный поджег припаркованный возле дома автомобиль Nissan Terrano, принадлежащий 49-летнему местному жителю. В результате возгорания у автомобиля частично обгорело лакокрасочное покрытие в районе бензобака.

По подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения задержан неработающий ранее неоднократно судимый 47-летний сосед владельца автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе под Гатчиной двое сожгли "Жигули" на глазах у владельца.

Фото: Piter.TV