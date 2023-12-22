Задержан мужчина, который поджег автомобиль соседа на Верейской улице

Сумма материального ущерба около 3 млн рублей.

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга. Подробности рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Во втором часу ночи 23 апреля поступило сообщение о том, что во дворе дома 60 по Загородному проспекту горит автомобиль.

У дома 2/60 по Верейской улице был обнаружен принадлежащий 43-летнему местному петербуржцу автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с выгоревшим моторным отсеком. Сумма материального ущерба около 3 млн рублей.

Спустя несколько часов после происшествия, возле места возгорания автомобиля по горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению задержан ранее неоднократно судимый 44-летний сосед пострадавшего.

Установлено, что поджог автомобиля он совершил из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее на улице Есенина из-за загоревшегося самоката пострадал мужчина.

Видео: МВД