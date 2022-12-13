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Полицейские задержали петербуржца, который вытолкнул в окно свою сожительницу
Сегодня, 10:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали петербуржца, который вытолкнул в окно свою сожительницу

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У пострадавшей диагностировали множественные закрытые переломы костей черепа и лицевых костей.

Сотрудники полиции Приморского района задержали мужчину, который вытолкнул в окно свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 6 февраля обратились очевидцы, которые сообщили, что из окна дома по проспекту Королева упала пьяная женщина. В тяжёлом состоянии 34-летняя пострадавшая была госпитализирована в больницу, находится в реанимации. 

На месте происшествия был задержан неоднократно судимый 33-летний мужчина. Он был изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, вытолкнул в окно свою сожительницу.

У пострадавшей диагностировали множественные закрытые переломы костей черепа и лицевых костей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее ученика школы-интерната задержали по подозрению в избиении подростков на Думской.

Фото: Piter.tv

 

Теги: проспект королева, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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