Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 39% работающих петербуржцев.

Почти 50% опрошенных петербуржцев винят руководство в абьюзе. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса.

Так, 46% петербуржцев рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Ещё 17% респондентов рассказали, что им приходилось выслушивать оскорбления, 15% сталкивались с публичной критикой, еще 12% – с психологическим давлением, 11% приходилось выслушивать грубости, 8% терпеть самодурство или высокомерие.

Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 39% работающих петербуржцев. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (15%), сплетнями (14%), публичной критикой (8%) и необоснованными придирками (7%).

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег.

Ранее стало известно, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате россиян.

Фото: unsplash