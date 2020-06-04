  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:51
124
nastya960
Код вставки плеера

На пешеходном переходе в Купчино автомобиль сбил человека

0 0

ДТП произошло на пересечении Будапештской и улицы Димитрова.

Пешеход попал под колёса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Запись имеется в распоряжении Piter.TV

ДТП произошло на пересечении Будапештской и улицы Димитрова. Мужчина бежит к пешеходному переходу и уже ступив на дорогу, рукой просит оставиться мчащийся автомобиль. Его на высокой скорости сбивают.

По словам свидетелей, за рулем Volkswagen Polo находилась девушка. У пострадавшего серьёзные травмы. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее скорая столкнулась с BMW на набережной Фонтанки.

Видео: Piter.TV

Теги: будапештская, димитрова, купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии