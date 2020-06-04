На пешеходном переходе в Купчино автомобиль сбил человека

Пешеход попал под колёса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Запись имеется в распоряжении Piter.TV
ДТП произошло на пересечении Будапештской и улицы Димитрова. Мужчина бежит к пешеходному переходу и уже ступив на дорогу, рукой просит оставиться мчащийся автомобиль. Его на высокой скорости сбивают.
По словам свидетелей, за рулем Volkswagen Polo находилась девушка. У пострадавшего серьёзные травмы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее скорая столкнулась с BMW на набережной Фонтанки.
Видео: Piter.TV
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