На пешеходном переходе в Купчино автомобиль сбил человека

ДТП произошло на пересечении Будапештской и улицы Димитрова.

Пешеход попал под колёса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Запись имеется в распоряжении Piter.TV

ДТП произошло на пересечении Будапештской и улицы Димитрова. Мужчина бежит к пешеходному переходу и уже ступив на дорогу, рукой просит оставиться мчащийся автомобиль. Его на высокой скорости сбивают.

По словам свидетелей, за рулем Volkswagen Polo находилась девушка. У пострадавшего серьёзные травмы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее скорая столкнулась с BMW на набережной Фонтанки.

Видео: Piter.TV