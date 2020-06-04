Скорая столкнулась с BMW на набережной Фонтанки

О пострадавших информация не поступала.

Авария с участием скорой помощи и BMW произошла в ночь на четверг в Петербурге. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV

ДТП произошло на пересечении набережной реки Фонтанки и Московского проспекта. Судя по видео, легковушка въехала в бок кареты скорой помощи. О пострадавших информация не поступала.

Один из пользователей в соцсетях удивился, что "даже в ночном пустом городе скорой не дали дорогу"

Накануне Škoda и скорая не поделили дорогу на перекрестке Ленинского и Московского проспектов.

Видео: Piter.TV