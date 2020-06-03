Škoda и скорая не поделили дорогу на перекрестке Ленинского и Московского проспектов

Пострадали два человека, один из них от госпитализации отказался.

Днём 3 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины частной скорой помощи. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Ленинского и Московского проспектов. Судя по кадрам, один из легковых автомобилей остановился, чтобы пропустить поворачивавшую налево скорую. В этот момент в карету и въехала Škoda. У иномарки пострадал передний бампер, а у машины медиков слегка помят бок.

На место происшествия прибыли полицейские и ещё две машины скорой помощи. В результате столкновения пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.

В тройном ДТП на Академика Харитона серьезно пострадал водитель Hyundai.

Видео: Piter.TV