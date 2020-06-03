Škoda и скорая не поделили дорогу на перекрестке Ленинского и Московского проспектов

Днём 3 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины частной скорой помощи. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Авария произошла на пересечении Ленинского и Московского проспектов. Судя по кадрам, один из легковых автомобилей остановился, чтобы пропустить поворачивавшую налево скорую. В этот момент в карету и въехала Škoda. У иномарки пострадал передний бампер, а у машины медиков слегка помят бок.
На место происшествия прибыли полицейские и ещё две машины скорой помощи. В результате столкновения пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.
В тройном ДТП на Академика Харитона серьезно пострадал водитель Hyundai.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все