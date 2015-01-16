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Петербуржца задержали при попытке похитить кроссовки из магазина на Ленинском
Сегодня, 14:48
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Петербуржца задержали при попытке похитить кроссовки из магазина на Ленинском

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Похититель признался, что хотел перепродать товар.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 30 мая в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый 28 сентября 2024 года, находясь в спортивном магазине на проспекте Ленина, 127, решил украсть фирменные женские кроссовки стоимостью около 6 тыс. рублей. Мужчину поймал охранник. Похититель признался, что хотел перепродать товар. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан рецидивист, который украл 1 млн рублей из Mercedes. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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