Петербуржца задержали при попытке похитить кроссовки из магазина на Ленинском

Похититель признался, что хотел перепродать товар.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 30 мая в надзорном ведомстве.

Обвиняемый 28 сентября 2024 года, находясь в спортивном магазине на проспекте Ленина, 127, решил украсть фирменные женские кроссовки стоимостью около 6 тыс. рублей. Мужчину поймал охранник. Похититель признался, что хотел перепродать товар.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан рецидивист, который украл 1 млн рублей из Mercedes. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV