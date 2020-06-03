В тройном ДТП на Академика Харитона серьезно пострадал водитель Hyundai

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 3 июня в Приморском районе Петербурга произошло тройное ДТП, в котором серьезно пострадал один человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Авария произошла возле дома №8 на улице Академика Харитона. По информации правоохранителей, около 12:50 водитель эвакуатора "Исузу" совершил столкновение с автомобилем "Хендай Матрикс", за рулем которого был мужчина 1963 года рождения. От удара "Хендай" откинуло на припаркованную "Шкоду".

В результате ДТП водитель "Хендай" получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.