На съезде с Гренадерского моста на крышу перевернулся Opel Zafira

На месте аварии работают пожарные, сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.

Днем 3 июня в Петроградском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на съезде с Гренадерского моста со стороны Петроградской набережной перевернулся автомобиль Opel Zafira. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

На записи видно, что в иномарку, поворачивающую на мост, врезался внедорожник, двигающийся прямо на скорости. Из-за удара, который пришелся в правый бок машины, Opel опрокинуло на крышу. Автомобилист смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

На место ДТП приехали пожарные, сотрудники дорожной полиции и скорой помощи. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Katerina Ponomareva