На Ланском шоссе грузовик с трактором на трале застрял под мостом

Ему не хватило буквально десятка сантиметров, чтобы проехать под сооружением.

Утром 3 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении Ланского шоссе и улицы Матроса Железняка грузовик с трактором на трале застрял под мостом. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

"В Питере редкий случай - водитель грузовика с тралом, на котором перевозили экскаватор, попытался впритирку проехать под мостом на пересечении Ланского шоссе и Матроса Железняка, но не хватило буквально десятка сантиметров", - написал читатель нашего издания.

По словам очевидца, даже если опустить стрелу, то высоты для проезда трала все равно не хватит. Вероятно, экскаватор сгрузят, и ему с тягачом придется по отдельности преодолевать низкий мост.

Ранее мы писали, что "Газель" прошла под "мостом глупости" и осталась цела.

Видео: Piter.TV