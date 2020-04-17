"Газель" прошла под "мостом глупости" и осталась цела

Водитель грузовика даже не затормозил перед переправой.

Вечером 17 апреля водитель "Газели" обнулил все аварии, случившиеся под "мостом глупости" на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Грузовичок уверенно проехал под низкой переправой и остался цел. Один из очевидцев выложил в сеть видео с места событий.

Стоит отметить, что водитель "Газели" был настолько уверен в своих силах, что даже не затормозил перед мостом. На удивление, кузов грузовика не застрял под переправой и остался цел и невредим.

Тем не менее, водителям грузовиков не советуют пытаться повторить подвиг смельчака. Автомобилистов просят помнить, что мост низкий, и "Газель" под ним не пройдет. А этот случай, скорее, исключение из правил.

Ранее мы писали, что под "мостом глупости" застряла 178-я жертва.

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