Под "Мостом глупости" застряла очередная невнимательная "ГАЗель"

Это уже 178-я жертва конструкции.

Небезызвестный "Мост глупости" под Софийской улицей в Петербурге поймал новую жертву. Даже в период самоизоляции хитрая конструкция смогла поживиться очередной "ГАЗелью" с невнимательным водителем за рулем.

Для моста это уже 178-я жертва, в текущем году под переправой застряли три крупных фургона, не обративших внимания на знак, предупреждающий о габаритах транспортного средства.

Надо на мосту со стороны движения ярко рисовать зачеркнутые газели как на самолётах раньше делал типо подбил , тогда точно доходить будет – предложили петербуржцы в комментариях в соцсети.

Ранее мы писали, что на улице Косыгина водитель "Киа" погиб, врезавшись в столб.

Фото: Павел Марченко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"