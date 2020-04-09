На улице Косыгина водитель "Киа" погиб, врезавшись в столб

В иномарке также находился пассажир, который получил травмы средней степени тяжести.

В ночь на 9 апреля в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Возле дома №2 на улице Косыгина водитель "Киа Оптима", двигаясь на большой скорости, врезался в опору столба уличного освещения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 3:15 ночи. В результате ДТП 33-летний водитель скончался на месте происшествия. В иномарке также находился 30-летний пассажир. Его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на КАДе произошло массовое ДТП.

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